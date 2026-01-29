Оккупанты били по Днепропетровской области дронами и "градами": есть пострадавшие

Российская армия продолжает обстреливать населенные пункты Днепропетровской области. В частности, агрессор применил РСЗО "Град" и беспилотники.

В результате атаки пострадали два человека – один из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Какие последствия атаки на Днепропетровскую область?

Враг применил РСЗО "Град" по Червоногригоровской общине Никопольского района. Обошлось без пострадавших.

Под ударом также оказалась Николаевская община Синельниковского района, которую враг атаковал беспилотниками. В результате обстрела пострадали два человека. 43-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, 33-летний находится на амбулаторном лечении. Произошли пожары в доме культуры и автомобиле.

Кроме того, БПЛА атаковали другие общины области. В Богдановской общине Павлоградского района загорелись машины, в Песчанской общине Самаровского района повреждено здание кафе. В Кривом Роге в результате ночной атаки дронами-камикадзе повреждены одноэтажное здание и два легковых автомобиля. Люди не пострадали.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул добавил, что в городе все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения работают в штатном режиме. Теплоснабжение в домах, отключенных накануне из-за баллистического удара, восстановлено. Продолжаются работы по устранению локальных повреждений.

Где еще враг нанес удар в ночь на 29 января?