8 січня, 17:50
Росія атакує українські міста дронами: де є небезпека
Основні тези
- Російська армія обстрілює українські міста безпілотниками-камікадзе.
- Загроза обстрілів також включає ракети та балістику.
Російська армія почала обстрілювати украаїнські міста безпілотниками-камікадзе. Також була загроза балістики.
Де зараз летять ворожі дрони і чи є ракетна чи балістична загроза – оперативно повідомляє 24 Канал.
Де зараз ворожі дрони?
У яких областях лунає повітряна тривога: дивіться на карті
БпЛА у напрямку Запоріжжя.
17:48, 08 січня
