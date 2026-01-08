Росія атакує українські міста дронами: де є небезпека

Російська армія почала обстрілювати украаїнські міста безпілотниками-камікадзе. Також була загроза балістики.

Де зараз летять ворожі дрони і чи є ракетна чи балістична загроза – оперативно повідомляє 24 Канал.

Де зараз ворожі дрони?

У яких областях лунає повітряна тривога: дивіться на карті