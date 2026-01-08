Укр Рус
8 января, 17:50
Россия атакует украинские города дронами: где есть опасность

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Российская армия обстреливает украинские города беспилотниками-камикадзе.
  • Угроза обстрелов также включает ракеты и баллистику.

Российская армия начала обстреливать украинские города беспилотниками-камикадзе. Также была угроза баллистики.

Где сейчас летят вражеские дроны и есть ли ракетная или баллистическая угроза – оперативно сообщает 24 Канал.

Где сейчас вражеские дроны?

В каких областях раздается воздушная тревога: смотрите на карте

 
17:48, 08 января

БпЛА в направлении Запорожья.