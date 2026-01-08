8 января, 17:50
Россия атакует украинские города дронами: где есть опасность
Основные тезисы
- Российская армия обстреливает украинские города беспилотниками-камикадзе.
- Угроза обстрелов также включает ракеты и баллистику.
Российская армия начала обстреливать украинские города беспилотниками-камикадзе. Также была угроза баллистики.
Где сейчас летят вражеские дроны и есть ли ракетная или баллистическая угроза – оперативно сообщает 24 Канал.
Смотрите также В Днепре объявлена чрезвычайная ситуация национального уровня из-за массированных обстрелов России
Где сейчас вражеские дроны?
В каких областях раздается воздушная тревога: смотрите на карте
17:48, 08 января
БпЛА в направлении Запорожья.