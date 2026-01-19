Росія запустила майже 150 БпЛА: скільки цілей вдалося збити
- Росіяни використали 145 ударних БпЛА для нічного обстрілу України, з яких близько 90 були "Шахедами".
- Українська ППО збила 126 ворожих дронів, зафіксовано влучання 13 БпЛА на 12 локаціях.
Уночі 19 січня росіяни вкотре тероризували Україну дронами. Ворог використав 145 ударних БпЛА для обстрілу.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Як відпрацювала ППО вночі?
Уночі проти понеділка, 19 січня, ворог використав 145 БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і безпілотники інших типів з напрямків Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда, Донецьк – ТОТ України, близько 90 із них – "Шахеди".
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 126 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і дронів інших типів,
– пишуть захисники.
Водночас зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на п'яти локаціях.
Робота української ППО / Фото Повітряних сил ЗСУ
Які наслідки російських атак?
Нагадаємо, у ніч проти 19 січня Росія атакувала Одесу дронами. Очільник МВА Сергій Лисак розповів, що внаслідок нічної ворожої атаки в місті пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури.
Крім того, російські окупанти здійснили атаку на Україну вночі 18 січня. Ворожий ударний безпілотник атакував житловий сектор у Холодногірському районі міста Харкова. В результаті обстрілу сталися руйнації та пожежа. Горіли житловий будинок та дах альтанки на загальній площі 150 метрів квадратних.
Також 18 січня внаслідок російської атаки виникла пожежа на одному з підприємств у Хмельницькому районі. Пожежу ліквідовано підрозділами ДСНС. Інформація щодо загиблих та травмованих не надходила.