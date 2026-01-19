Росія запустила майже 150 БпЛА: скільки цілей вдалося збити

Уночі 19 січня росіяни вкотре тероризували Україну дронами. Ворог використав 145 ударних БпЛА для обстрілу.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Як відпрацювала ППО вночі?

Уночі проти понеділка, 19 січня, ворог використав 145 БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і безпілотники інших типів з напрямків Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда, Донецьк – ТОТ України, близько 90 із них – "Шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 126 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і дронів інших типів,

– пишуть захисники.

Водночас зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на п'яти локаціях.

Робота української ППО / Фото Повітряних сил ЗСУ

Які наслідки російських атак?