Авіаексперт сказав, які проблеми росіян посилить удар по авіазаводу в Казані

У ніч на 20 січня дрони атакували стратегічні заводи у Казані. Під удар потрапили ключові авіаційні підприємства, зокрема завод імені Сергея Горбунова.

Такі удари мають стратегічне значення, адже можуть призвести до втрати потенціалу ремонтувати або обслуговувати літаки стратегічної авіації. Про це 24 Каналу розповів авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, пояснивши, що мовиться про літаки Ту-95 МС.

Дивіться також Удар по авіаційних заводах Казані у Росії: показуємо на карті, де розташоване місто

Чим важливий удар по Казані

Саме літаки Ту-95 МС окупанти використовують для масованих ракетних обстрілів України. Ресурс цих суден скорочується. Звісно, тоді ворог використовуватиме більш "сучасне" озброєння – літаки стратегічній авіації Ту-22 або Ту-160.

Завод у Казані є основним заводом, який може обслуговувати, ремонтувати або модернізувати ці літаки. Ба більше, літаки стратегічної авіації – це невідновлюваний ресурс, бо Росія не вміє їх будувати, а тільки ремонтувати й обслуговувати,

– розповів авіаексперт.

У випадку з тактичною авіацію, Росія може будувати близько 10 літаків на рік, а зі стратегічною значно складніше. Пропагандисти повідомляли про нібито новітні Ту-160, але це була лише спроба модернізації. Тобто 4 судна зібрали зі старих деталей чи літаків. До того ж вони ще не почали виконувати бойові завдання.

Скоріш за все, є певні проблеми з авіонікою, двигунами. Окупанти намагаються залучати меншу кількість стратегічної авіації під час масованих атак. Але при цьому збільшилась експлуатація літаків Ту-22. Приблизно 60 таких суден ще є законсервовані. Ймовірно, їх використають як донори, щоб з певної кількості зібрати один літак.

Треба зазначити, що ці літаки можуть запускати лише ракети Х-32 або Х-22, які складно перехопити нашими силами протиповітряної оборони. Але варто розуміти, що мовиться про ракети, яка можуть працювати на 300 кілометрів вглиб території України,

– додав Анатолій Храпчинський.

Отже, російським суднам треба підходити дуже близько до кордонів. А це може призвести до повторення ситуації, коли такий літак Україна вже збивала.

Нагадаємо, 20 січня окупанти скаржились на "рій безпілотників" у різних регіонах Росії. Вранці у ворожому міноборони прозвітували, що нібито збили всі цілі й нафантазували про понад 30 дронів і навіть 4 ракети HIMARS. Будь-які влучання традиційно заперечили.

Згодом стало відомо, що ціллю були ключові для росіян підприємства. Зокрема мовиться про Казанський авіаційний завод імені С. П. Горбунов, де відбувається виробництво стратегічних бомбардувальників, а також вертолітний завод.