Дрони працюють без вихідних: у Саратові горів нафтопереробний завод

Російські нафтобази продовжують атакувати безпілотники. Під прицілом опинився, зокрема, НПЗ в місті Саратові, що стоїть на Волзі.

У суботу вранці, 23 березня, горів нафтопереробний завод в Саратові, але про це телеграм-каналам стало відомо лише через два дні, 25 березня. Як стверджують пабліки, по підприємству вдарили дрони, – інформує 24 Канал.

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У Саратові палав НПЗ

Відповідне повідомлення про займання НПЗ в Саратові з'явилося близько 07:45. Телеграм-канали називають цю атаку уже 14 за рахунком на нафтові об'єкти у Росії та на окупованих територіях за останні три тижні.

НПЗ у Саратові на вулиці Брянській атакували вранці 23 березня. Безпілотник придушили силами РЕБ, але він упав на територію підприємства. Виникла пожежа на площі 10 квадратних метрів,

– пише ASTRA.

Як зазначає телеграм-канал, внаслідок атаки й пожежі було пошкоджено операторну. Водночас постраждалих чи загиблих серед людей – немає.

Розташування нафтового заводу в Саратові: дивіться на карті від Google maps

Контекст: що варто знати

Це уже не вперше, коли російські НПЗ – під атакою дронів. Скажімо, до того 15 березня два БпЛА вдарили по нафтопереробній станцію "Станова" у Липецькій області, а 17 березня дрон упав на території одного з найбільших нафтопереробних заводів Росії, "Славнефть-Янос", що в Ярославській області.

В українській розвідці неодноразово наголошували, що удари по російський нафтопереробних підприємствах впливають на здатність Кремля вести війну проти України. Власне, логістика ворога стикається з проблемами, а також окупанти на фронті мають труднощі зі забезпеченням.

Дещо скептично до цього ставляться у Вашингтоні, якщо вірити журналістам. Цими днями видання Financial Times заявило з посиланням на власні джерела, що США закликають Україну утриматись від ударів по нафтових об'єктах на території Росії, оскільки це впливає на ціни на сировину у всьому світі.

Українська влада акцентувала, що відповідні НПЗ є законними воєнними цілями для нашої держави. Разом з тим радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав інформацію у матеріалі Financial Times – фіктивною. Він акцентував на тому, що ніхто зі Заходу не може диктувати Києву, як вести війну проти ворога.

Місто Саратов розташоване за 858 кілометрів на південний схід від Москви, на правому високому березі річки Волги, у ньому проживає 839 тисяч осіб. Від нафтопереробного заводу, який атакували дрони, до українського кордону в Харківській області близько 600 кілометрів прямою повітряною траєкторією.