Дроны работают без выходных: в Саратове горел нефтеперерабатывающий завод

Российские нефтебазы продолжают атаковать беспилотники. Под прицелом оказался, в частности, НПЗ в городе Саратове, стоящем на Волге.

В субботу утром, 23 марта, горел нефтеперерабатывающий завод в Саратове, но об этом телеграм-каналам стало известно лишь спустя два дня, 25 марта. Как утверждают паблики, по предприятию ударили дроны, – информирует 24 Канал.

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В Саратове горел НПЗ

Соответствующее сообщение о возгорании НПЗ в Саратове появилось около 07:45. Телеграм-каналы называют эту атаку уже 14 по счету на нефтяные объекты в России и на оккупированных территориях за последние три недели.

НПЗ в Саратове на улице Брянской атаковали утром 23 марта. Беспилотник подавили силами РЭБ, но он упал на территорию предприятия. Возник пожар на площади 10 квадратных метров,

– пишет ASTRA.

Как отмечает телеграм-канал, в результате атаки и пожара была повреждена операторная. В то же время пострадавших или погибших среди людей – нет.

Расположение нефтяного завода в Саратове: смотрите на карте от Google maps

Контекст: что стоит знать

Это уже не первый раз, когда российские НПЗ – под атакой дронов. Скажем, до того 15 марта два БПЛА ударили по нефтеперерабатывающей станции "Становая" в Липецкой области, а 17 марта дрон упал на территории одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, "Славнефть-Янос", что в Ярославской области.

В украинской разведке неоднократно отмечали, что удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям влияют на способность Кремля вести войну против Украины. Собственно, логистика врага сталкивается с проблемами, а также оккупанты на фронте имеют трудности с обеспечением.

Несколько скептически к этому относятся в Вашингтоне, если верить журналистам. На днях издание Financial Times заявило со ссылкой на собственные источники, что США призывают Украину воздержаться от ударов по нефтяным объектам на территории России, поскольку это влияет на цены на сырье во всем мире.

Украинская власть акцентировала, что соответствующие НПЗ являются законными военными целями для нашего государства. Вместе с тем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал информацию в материале Financial Times – фиктивной. Он акцентировал на том, что никто с Запада не может диктовать Киеву, как вести войну против врага.

Город Саратов расположен в 858 километрах на юго-восток от Москвы, на правом высоком берегу реки Волги, в нем проживает 839 тысяч человек. От нефтеперерабатывающего завода, который атаковали дроны, до украинской границы в Харьковской области около 600 километров по прямой воздушной траектории.