У ніч проти 11 серпня у російському Арзамасі пролунало кілька вибухів внаслідок атаки невідомих безпілотників. Під удар, ймовірно, потрапив приладобудівний завод.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Дивіться також Москва опинилася під атакою БпЛА, там лунали вибухи

Яка причина вибухів у Арзамасі в Росії?

У місті Арзамас Нижегородської області Росії вночі 11 серпня пролунало щонайменше п'ять вибухів. Місто атакували невідомі дрони. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що під удар міг потрапити об'єкт промисловості.

В Арзамасі вночі було гучно: дивіться відео

За даними пропагандистських ЗМІ, ймовірною ціллю став Арзамаський приладобудівний завод імені Пландіна. Виробництво випускає обладнання для авіаційної та космічної сфер, а також продукцію цивільного призначення. На оприлюднених кадрах видно пошкодження будівлі та займання.

За словами губернатора Ніжнегородської області, безпілотники атакували дві промислові зони у регіоні. А в результаті відбиття атаки в Арзамаському окрузі нібито є одна жертва та двоє постраждалих.

Наслідки атаки дронів на завод у Росії: дивіться відео

Підприємство з березня 2022 року входить до складу корпорації "Тактичне ракетне озброєння" та перебуває під санкціями ЄС, США, України та Нової Зеландії через вторгнення Росії в Україну.

До слова, цієї ж ночі в Москві пролунали вибухи. Мер російської столиці заявив про атаку міста дронами. Російські ЗМІ також повідомляли, що звуки дронів та вибухів чули у Раменському, Бронницях та селі Соф'їно Московської області.

Крім того, у неділю, 10 серпня, безпілотники українського ГУР здійснили вдалу атаку на НПЗ "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" у Республіці Комі, що розташована за 2 000 кілометрів від кордону з Україною.