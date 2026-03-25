В Естонії російський дрон пошкодив територію електростанції: які наслідки для енергосистеми

В Естонії зафіксували інцидент із дроном, який залетів із території Росії та влучив у трубу електростанції. Влада заявляє, що постраждалих немає, а обставини події з'ясовують правоохоронці.

У ніч на 25 березня безпілотник, який залетів із території Росії, влучив у димову трубу електростанції в Аувере на північному сході Естонія поблизу російського кордону. Про це повідомляє Euronews.

Що відомо про атаку?

Інцидент стався близько 03:43. За попередніми даними, ніхто не постраждав. У Поліції безпеки зазначили, що дрон увійшов у повітряний простір країни з боку Росії. Водночас, за словами генеральної прокурорки Астрід Асі, наразі немає ознак того, що безпілотник був цілеспрямовано спрямований саме на Естонію.

На місці працювали сапери Рятувального департаменту, а розслідування ведуть правоохоронні органи та прокуратура.

Енергетична компанія Enefit Power повідомила, що об'єкт не зазнав суттєвих пошкоджень, а інцидент не вплинув на роботу енергосистеми країни.

Раніше також повідомлялося про тимчасове призупинення роботи Талліннський аеропорт через появу некерованого БпЛА.

