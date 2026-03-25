В Естонії російський дрон пошкодив територію електростанції: які наслідки для енергосистеми
- У ніч на 25 березня дрон із Росії влучив у трубу електростанції в Естонії, пошкоджень об'єкта суттєвих немає.
- Розслідування інциденту ведуть правоохоронні органи, а постраждалих не зафіксовано.
В Естонії зафіксували інцидент із дроном, який залетів із території Росії та влучив у трубу електростанції. Влада заявляє, що постраждалих немає, а обставини події з'ясовують правоохоронці.
У ніч на 25 березня безпілотник, який залетів із території Росії, влучив у димову трубу електростанції в Аувере на північному сході Естонія поблизу російського кордону. Про це повідомляє Euronews.
Що відомо про атаку?
Інцидент стався близько 03:43. За попередніми даними, ніхто не постраждав. У Поліції безпеки зазначили, що дрон увійшов у повітряний простір країни з боку Росії. Водночас, за словами генеральної прокурорки Астрід Асі, наразі немає ознак того, що безпілотник був цілеспрямовано спрямований саме на Естонію.
На місці працювали сапери Рятувального департаменту, а розслідування ведуть правоохоронні органи та прокуратура.
Енергетична компанія Enefit Power повідомила, що об'єкт не зазнав суттєвих пошкоджень, а інцидент не вплинув на роботу енергосистеми країни.
Раніше також повідомлялося про тимчасове призупинення роботи Талліннський аеропорт через появу некерованого БпЛА.
Що відомо про атаку БпЛА на Росію?
У ніч на 25 березня в Росії заявили про масовану атаку безпілотників. Вороже Міноборони додало, що за ніч було нібито збито понад 500 дронів. Лідерами за кількістю збиття стали Ленінградська та Брянська області.
Відомо, що під атаку потрапили 14 російських регіонів. Губернатори регіонів повідомили про різну кількість знищених дронів, однак значних руйнувань нібито не зафіксовано.
Проте, у Бєлгородській області доповіли про значні наслідки. Зокрема, як повідомив місцевий губернатор, під удар потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до перебоїв з електропостачанням, водою та теплом. Повідомляється, що без електроенергії тимчасово залишалися близько 450 тисяч людей.