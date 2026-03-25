В Эстонии российский дрон повредил территорию электростанции: какие последствия для энергосистемы
25 марта, 11:08
В Эстонии российский дрон повредил территорию электростанции: какие последствия для энергосистемы

Юлия Харченко
Основные тезисы
  • В ночь на 25 марта дрон из России попал в трубу электростанции в Эстонии, повреждений объекта существенных нет.
  • Расследование инцидента ведут правоохранительные органы, а пострадавших не зафиксировано.

В Эстонии зафиксировали инцидент с дроном, который залетел с территории России и попал в трубу электростанции. Власти заявляют, что пострадавших нет, а обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

В ночь на 25 марта беспилотник, который залетел с территории России, попал в дымовую трубу электростанции в Аувере на северо-востоке Эстония вблизи российской границы. Об этом сообщает Euronews.

Смотрите также В Литве упал неизвестный дрон: в Вооруженных силах страны озвучили первые детали

Что известно об атаке?

Инцидент произошел около 03:43. По предварительным данным, никто не пострадал. В Полиции безопасности отметили, что дрон вошел в воздушное пространство страны со стороны России. В то же время, по словам генерального прокурора Астрид Аси, пока нет признаков того, что беспилотник был целенаправленно направлен именно на Эстонию.

На месте работали саперы Спасательного департамента, а расследование ведут правоохранительные органы и прокуратура.

Энергетическая компания Enefit Power сообщила, что объект не получил существенных повреждений, а инцидент не повлиял на работу энергосистемы страны.

Ранее также сообщалось о временном приостановлении работы Таллиннского аэропорта из-за появления неуправляемого БпЛА.

Что известно об атаке БпЛА на Россию?

  • В ночь на 25 марта в России заявили о массированной атаке беспилотников. Вражеское Минобороны добавило, что за ночь было якобы сбито более 500 дронов. Лидерами по количеству сбитий стали Ленинградская и Брянская области.

  • Известно, что под атаку попали 14 российских регионов. Губернаторы регионов сообщили о разном количестве уничтоженных дронов, однако значительных разрушений якобы не зафиксировано.

  • Однако, в Белгородской области доложили о значительных последствиях. В частности, как сообщил местный губернатор, под удар попали объекты энергетической инфраструктуры, что привело к перебоям с электроснабжением, водой и теплом. Сообщается, что без электроэнергии временно оставались около 450 тысяч человек.