В Эстонии российский дрон повредил территорию электростанции: какие последствия для энергосистемы

В Эстонии зафиксировали инцидент с дроном, который залетел с территории России и попал в трубу электростанции. Власти заявляют, что пострадавших нет, а обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

В ночь на 25 марта беспилотник, который залетел с территории России, попал в дымовую трубу электростанции в Аувере на северо-востоке Эстония вблизи российской границы. Об этом сообщает Euronews.

Что известно об атаке?

Инцидент произошел около 03:43. По предварительным данным, никто не пострадал. В Полиции безопасности отметили, что дрон вошел в воздушное пространство страны со стороны России. В то же время, по словам генерального прокурора Астрид Аси, пока нет признаков того, что беспилотник был целенаправленно направлен именно на Эстонию.

На месте работали саперы Спасательного департамента, а расследование ведут правоохранительные органы и прокуратура.

Энергетическая компания Enefit Power сообщила, что объект не получил существенных повреждений, а инцидент не повлиял на работу энергосистемы страны.

Ранее также сообщалось о временном приостановлении работы Таллиннского аэропорта из-за появления неуправляемого БпЛА.

