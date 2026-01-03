Їх вбила Росія: що відомо про 22-річну Анастасію та її 3-річного сина, які загинули у Харкові

Росія 2 січня завдала цинічного ракетного удару по Харкову. Унаслідок атаки загинула 22-річна Анастасія Пархоменко та її 3-річний син Максим.

Що відомо про жертв російського терору, пише 24 Канал із посиланням на розповідь бабусі дівчини Тетяни Волкової виданню "МедіаПорт".

Що відомо про жертв атаки на Харків?

Загибла Анастасія народилася у Кривому Розі на Дніпропетровщині.

Після вторгнення Росії в Україну дівчина тимчасово виїхала до Польщі.

І внучечка, і правнучок мої жили у Кривому Розі. Вона навчалася на кранівницю, закінчила і збиралася працювати. І тут повномасштабна війна почалася… Анастасії було 22 роки, 19 травня було б 23,

– розповіла бабуся.

У Польщі дівчина познайомилася з хлопцем Тимофієм із Харкова. Закохані вирішили повернутися до України та жити разом.

Пара приїхала до Харкова лише у вересні.

Анастасія уже встигла навіть пройти стажування і пропрацювати 2 місяці на новій роботі. Її син тим часом відвідував волонтерський садочок.

"Вона така світла була, така правильна… Максим – ясний хлопчик. Вона його дуже любила, народила у 19 років і постійно ним опікувалася", – пригадує бабуся Тетяна.

Вона розповіла, що Анастасія з сином жили у квартирі бабусі Тимофія. У момент атаки хлопця вдома не було.

У загиблої дівчини також залишилася мама та сестри. Вони наразі у Польщі.

Інші деталі атаки