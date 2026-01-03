Их убила Россия: что известно о 22-летней Анастасии и ее 3-летнем сыне, погибших в Харькове
- 2 января Россия нанесла ракетный удар по Харькову, в результате чего погибли 22-летняя Анастасия Пархоменко и ее 3-летний сын Максим.
- Анастасия родом из Кривого Рога, после вторжения России временно выехала в Польшу, но вернулась в Украину с любимым и жила в Харькове.
Россия 2 января нанесла циничный ракетный удар по Харькову. В результате атаки погибла 22-летняя Анастасия Пархоменко и ее 3-летний сын Максим.
Что известно о жертвах российского террора, пишет 24 Канал со ссылкой на рассказ бабушки девушки Татьяны Волковой изданию "МедиаПорт".
Что известно о жертвах атаки на Харьков?
Погибшая Анастасия родилась в Кривом Роге Днепропетровской области.
После вторжения России в Украину девушка временно выехала в Польшу.
И внучка, и правнучка мои жили в Кривом Роге. Она училась на крановщицу, закончила и собиралась работать. И тут полномасштабная война началась... Анастасии было 22 года, 19 мая было бы 23,
– рассказала бабушка.
В Польше девушка познакомилась с парнем Тимофеем из Харькова. Влюбленные решили вернуться в Украину и жить вместе.
Пара приехала в Харьков только в сентябре.
Анастасия уже успела даже пройти стажировку и проработать 2 месяца на новой работе. Ее сын тем временем посещал волонтерский садик.
"Она такая светлая была, такая правильная... Максим – ясный мальчик. Она его очень любила, родила в 19 лет и постоянно им занималась", – вспоминает бабушка Татьяна.
Она рассказала, что Анастасия с сыном жили в квартире бабушки Тимофея. В момент атаки парня дома не было.
У погибшей девушки также осталась мама и сестры. Они сейчас в Польше.
Другие детали атаки
Россия осуществила атаку на Харьков, выпустив 2 баллистические ракеты "Искандер" по жилому дому.
В результате атаки пострадали почти 30 человек. Под завалами могут быть еще 5 человек. Предварительно, во время обстрела они находились в офисном здании, связи с ними нет.
Также разрушениям подверглась больница, теплосеть и электросеть города.