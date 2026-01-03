Что известно о жертвах российского террора, пишет 24 Канал со ссылкой на рассказ бабушки девушки Татьяны Волковой изданию "МедиаПорт".

Смотрите также Россия разгоняет фейк о "провокации" после циничной атаки на Харьков, – ЦПД

Что известно о жертвах атаки на Харьков?

Погибшая Анастасия родилась в Кривом Роге Днепропетровской области.

После вторжения России в Украину девушка временно выехала в Польшу.

И внучка, и правнучка мои жили в Кривом Роге. Она училась на крановщицу, закончила и собиралась работать. И тут полномасштабная война началась... Анастасии было 22 года, 19 мая было бы 23,

– рассказала бабушка.

В Польше девушка познакомилась с парнем Тимофеем из Харькова. Влюбленные решили вернуться в Украину и жить вместе.

Пара приехала в Харьков только в сентябре.

Анастасия уже успела даже пройти стажировку и проработать 2 месяца на новой работе. Ее сын тем временем посещал волонтерский садик.

"Она такая светлая была, такая правильная... Максим – ясный мальчик. Она его очень любила, родила в 19 лет и постоянно им занималась", – вспоминает бабушка Татьяна.

Она рассказала, что Анастасия с сыном жили в квартире бабушки Тимофея. В момент атаки парня дома не было.

У погибшей девушки также осталась мама и сестры. Они сейчас в Польше.

Другие детали атаки