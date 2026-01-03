Що відомо про жертв російського терору, пише 24 Канал із посиланням на розповідь бабусі дівчини Тетяни Волкової виданню "МедіаПорт".
Дивіться також Росія розганяє фейк про "провокацію" після цинічної атаки на Харків, – ЦПД
Що відомо про жертв атаки на Харків?
Загибла Анастасія народилася у Кривому Розі на Дніпропетровщині.
Після вторгнення Росії в Україну дівчина тимчасово виїхала до Польщі.
І внучечка, і правнучок мої жили у Кривому Розі. Вона навчалася на кранівницю, закінчила і збиралася працювати. І тут повномасштабна війна почалася… Анастасії було 22 роки, 19 травня було б 23,
– розповіла бабуся.
У Польщі дівчина познайомилася з хлопцем Тимофієм із Харкова. Закохані вирішили повернутися до України та жити разом.
Пара приїхала до Харкова лише у вересні.
Анастасія уже встигла навіть пройти стажування і пропрацювати 2 місяці на новій роботі. Її син тим часом відвідував волонтерський садочок.
"Вона така світла була, така правильна… Максим – ясний хлопчик. Вона його дуже любила, народила у 19 років і постійно ним опікувалася", – пригадує бабуся Тетяна.
Вона розповіла, що Анастасія з сином жили у квартирі бабусі Тимофія. У момент атаки хлопця вдома не було.
У загиблої дівчини також залишилася мама та сестри. Вони наразі у Польщі.
Інші деталі атаки
Росія здійснила атаку на Харків, випустивши 2 балістичні ракети "Іскандер" по житловому будинку.
Унаслідок атаки постраждали майже 30 людей. Під завалами можуть бути ще 5 людей. Попередньо, під час обстрілу вони перебували в офісній будівлі, зв'язку з ними немає.
Також руйнувань зазнала лікарня, тепломережа та електромережа міста.