Що відомо про жертв російського терору, пише 24 Канал із посиланням на розповідь бабусі дівчини Тетяни Волкової виданню "МедіаПорт".

Що відомо про жертв атаки на Харків?

Загибла Анастасія народилася у Кривому Розі на Дніпропетровщині.

Після вторгнення Росії в Україну дівчина тимчасово виїхала до Польщі.

І внучечка, і правнучок мої жили у Кривому Розі. Вона навчалася на кранівницю, закінчила і збиралася працювати. І тут повномасштабна війна почалася… Анастасії було 22 роки, 19 травня було б 23,

– розповіла бабуся.

У Польщі дівчина познайомилася з хлопцем Тимофієм із Харкова. Закохані вирішили повернутися до України та жити разом.

Пара приїхала до Харкова лише у вересні.

Анастасія уже встигла навіть пройти стажування і пропрацювати 2 місяці на новій роботі. Її син тим часом відвідував волонтерський садочок.

"Вона така світла була, така правильна… Максим – ясний хлопчик. Вона його дуже любила, народила у 19 років і постійно ним опікувалася", – пригадує бабуся Тетяна.

Вона розповіла, що Анастасія з сином жили у квартирі бабусі Тимофія. У момент атаки хлопця вдома не було.

У загиблої дівчини також залишилася мама та сестри. Вони наразі у Польщі.

Інші деталі атаки