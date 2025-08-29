У ніч на 28 серпня Росія цинічно атакувала Київ. Це був навмисний терористичний удар по цивільних об'єктах. Крім того, це була провокація проти Заходу та НАТО.

Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив журналіст з Великої Британії Кейлін Робертсон. На момент початку атаки на столицю він повертався з Донбасу.

"Навколо палали будівлі"

Кейлін Робертсон зазначив, що повертався з нічної поїздки з Донбасу, приблизно за 10 кілометрів від росіян, слухаючи артилерію. Вони переїжджали через Дніпро, спостерігали схід сонця та побачили, як три крилаті ракети влучили у центр Києва. Вони поїхали прямо туди, звідки йшов дим.

Російська ракета щойно впала у центрі Києва. Навколо мене палають будівлі. Рятувальники продовжують витягати людей з-під завалів. Саме це Росія робить протягом останніх 3, 5 років. Людей витягують з розбитих будинків. Людей, яких розбудили о 6 ранку вибухом, що зруйнував їхні домівки. Це у самому серці Києва,

– розповів він.

Він прибув саме тоді, коли приїжджала поліція. Там не було жодних військових об’єктів. Це житло, бізнеси цивільних, які змушені жити під російськими обстрілами. Це тероризм Росії проти українців.

Уламки ще падали, а людей витягали з-під завалів. Я бачив це багато разів в Україні. Але вражає те, що зазвичай є відчуття певної безпеки, коли ви залишаєте Донбас чи Херсон та приїжджаєте до Києва. Бо це місце, куди приїжджають політики. Це було нагадуванням, що в Україні зовсім немає безпечного місця,

– підкреслив журналіст.

Крім того, була вулиця, на якій розташована будівля з працівниками уряду Великої Британії, було пошкоджено будівлю ЄС. Усе це сталося того тижня, коли Росія запустила дрон над Польщею. Навряд чи це збіг. Кейлін Робертсон переконаний, що це навмисна провокація проти Заходу, проти НАТО.

