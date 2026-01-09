Цілу родину витягнули з-під завалів на Київщині: вражаюче відео ДСНС

Росія 9 січня знову тероризувала Україну дронами та ракетами. Внаслідок влучань з-під завалів на Київщині рятувальники витягнулу цілу родину.

Відео порятунку сім'ї опублікувала ДСНС, передає 24 Канал.

Кого вдалось врятувати з-під завалів?

Під обстрілом Росії вночі 9 січня опинився Броварський район. Там з-під завалів ДСНС врятувала родину: маму, тата, бабусю та п'ятирічну дитину. За даними Київської ОВА, постраждалих з отруєнням чадним газом ушпиталили. Дитина перебуває у важкому стані в реанімації.

Порятунок дорослих та дитини після атаки: дивіться відео

Загалом росіяни атакували майже усі райони області. Рятувальники ліквідували наслідки на 11 локаціях.

Через обстріли на Броварщині, Обухівщині та Бориспільщині стались пожежі. Полум'я охопило житлові будинки та господарські споруди.

Які ще наслідки обстрілу?