Целую семью вытащили из-под завалов на Киевщине: впечатляющее видео ГСЧС

Россия 9 января снова терроризировала Украину дронами и ракетами. В результате попаданий из-под завалов в Киевской области спасатели вытащили целую семью.

Видео спасения семьи опубликовала ГСЧС, передает 24 Канал.

Кого удалось спасти из-под завалов?

Под обстрелом России ночью 9 января оказался Броварской район. Там из-под завалов ГСЧС спасла семью: маму, папу, бабушку и пятилетнего ребенка. По данным Киевской ОГА, пострадавших с отравлением угарным газом госпитализировали. Ребенок находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Спасение взрослых и ребенка после атаки: смотрите видео

В общем россияне атаковали почти все районы области. Спасатели ликвидировали последствия на 11 локациях.

Из-за обстрелов на Броварщине, Обуховщине и Бориспольщине произошли пожары. Пламя охватило жилые дома и хозяйственные постройки.

Какие еще последствия обстрела?