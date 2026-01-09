Целую семью вытащили из-под завалов на Киевщине: впечатляющее видео ГСЧС
- 9 января Россия атаковала Киевскую область, в результате чего спасатели вытащили из-под завалов целую семью с ребенком.
- Обстрелы вызвали пожары, повредив жилые дома и хозяйственные постройки.
Россия 9 января снова терроризировала Украину дронами и ракетами. В результате попаданий из-под завалов в Киевской области спасатели вытащили целую семью.
Видео спасения семьи опубликовала ГСЧС, передает 24 Канал.
Кого удалось спасти из-под завалов?
Под обстрелом России ночью 9 января оказался Броварской район. Там из-под завалов ГСЧС спасла семью: маму, папу, бабушку и пятилетнего ребенка. По данным Киевской ОГА, пострадавших с отравлением угарным газом госпитализировали. Ребенок находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Спасение взрослых и ребенка после атаки: смотрите видео
В общем россияне атаковали почти все районы области. Спасатели ликвидировали последствия на 11 локациях.
Из-за обстрелов на Броварщине, Обуховщине и Бориспольщине произошли пожары. Пламя охватило жилые дома и хозяйственные постройки.
Какие еще последствия обстрела?
Кроме того, по информации КОВА, из-за атаки и непогоды без электричества остались более 370 тысяч потребителей области.
Мэр Киева Кличко сообщил, что службы города после атаки работают в режиме чрезвычайной ситуации. К тому же он посоветовал киевлянам временно выехать из-за отсутствия отопления в половине города.
Напомним, что российские войска снова ударили по жилым домам столицы. Есть погибшие и раненые, среди них спасатели и медики.