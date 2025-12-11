Росія обстріляла енергетичні об'єкти у Кременчуку: спалахнули пожежі
- Російські сили атакували енергетичні об'єкти в Кременчуцькому районі, спричинивши пожежі.
- Українська ППО збила значну кількість цілей, але уламки спричинили пошкодження; постраждалих немає.
Окупанти продовжують тероризувати мирне населення України. Уночі 11 грудня російські загарбники атакували об'єкти енергетики у Кременчуцькому районі.
Про це пише 24 Канал із посиланням на очільника Полтавської ОВА Володимира Когута.
Які наслідки атаки на Полтавщину?
Володимир Когут розповів про черговий терор окупантів та роботу української ППО. Росіяни вдарили по об'єктах енергетики в Полтавській області. Значну кількість цілей збили захисники, проте зафіксовано падіння уламків.
Через падіння уламків та прямі влучання на обʼєктах виникли пожежі,
– каже він.
Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Що відомо про обстріли українських міст?
Нагадаємо, що під ранок 11 грудня вибух пролунав у Сумах. Повітряні сили інформували про наявність ударних ворожих БпЛА на сході Сумщини, що рухалися курсом на південний захід.
Під час обстрілу ППО працювала й в Одесі. Місцеві спільноти у телеграмі та монітори зафіксували щонайменше вісім дронів та писали про роботу ППО по них. У місті чули вибухи.