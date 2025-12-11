Росія обстріляла енергетичні об'єкти у Кременчуку: спалахнули пожежі

Окупанти продовжують тероризувати мирне населення України. Уночі 11 грудня російські загарбники атакували об'єкти енергетики у Кременчуцькому районі.

Про це пише 24 Канал із посиланням на очільника Полтавської ОВА Володимира Когута.

Які наслідки атаки на Полтавщину?

Володимир Когут розповів про черговий терор окупантів та роботу української ППО. Росіяни вдарили по об'єктах енергетики в Полтавській області. Значну кількість цілей збили захисники, проте зафіксовано падіння уламків.

Через падіння уламків та прямі влучання на обʼєктах виникли пожежі,

– каже він.

Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Що відомо про обстріли українських міст?