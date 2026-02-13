Росія била "Шахедами" по Миколаївщині: є пошкодження енергетики і знеструмлення
- Російські дрони "Шахед" вранці 13 лютого атакували Миколаївщину, пошкодивши енергетичну інфраструктуру.
- У результаті атаки в деяких населених пунктах Баштанського району зникло світло.
Вранці 13 лютого російські дрони продовжують атакувати Україну. Під ворожим обстрілом опинилась Миколаївщина.
Детальніше про наслідки атаки повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Що відомо про атаку на Миколаївщину?
Як проінформував Кім, вранці 13 лютого Росія атакувала Миколаївщину ударними БпЛА типу "Шахед". Ворог знову цілив по енергетиці регіону.
Внаслідок ранкової атаки "Шахедів" є пошкодження енергетичної інфраструктури,
– додали він.
Внаслідок пошкоджень об'єктів в області подекуди зникло електропостачання. За даними Миколаївської ОВА, було частково знеструмлено населені пункти Баштанського району.
Які наслідки атаки по Україні?
Звечора 12 лютого вибухи лунали в Одесі. За даними Одеської ОВА, попри активну роботу ППО все ж відомо про влучання дронів в житлові будинки, пошкодження цивільної, портової та енергетичної інфраструктури. Постраждали люди.
Там також місцева влада повідомляла про перебої з теплом, світлом і водопостачанням.
Вибухи під час атаки російських БпЛА також лунали на Хмельниччині. За даними місцевої ОВА, в області після роботи ППО є збиття цілей.