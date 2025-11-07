Ворог хоче позбавити людей світла: росіяни уразили енергооб'єкт на Одещині

В Одеській області ввечері 7 листопада під атаку ворога потрапила енергетична інфраструктура. Місцева влада розповіла про наслідки.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Одеську обласну військову адміністрацію.

До теми Росія знову атакує Україну "Шахедами": де зараз рухаються ворожі дрони

Де стався приліт дронів в Одеській області?

По Одеській області росіяни застосували ударні безпілотники. Ворожа атака сталася по об'єкту критичної інфраструктури.

Протиповітряна оборона відпрацювала по цілях, але декілька БпЛА пошкодили енергооб'єкт на півдні області.

Інформація про загиблих та постраждалих, на щастя, не надходила,

– повідомили в ОВА.

Нагадаємо, повітрярна тривога в Одеській області в п'ятницю, 7 листопада, почалася о 20:03. Росія запустила дрони з Чорного моря. Безпілотники рухалися на низку міст і сіл Одещини.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Що відомо про нещодавні обстріли України?