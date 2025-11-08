Ворог атакував безперервно: Братчук розповів, як Одещина відбила нічні удари
- Росіяни здійснили масовану нічну атаку на Одещину, використовуючи "Шахеди" та балістичні ракети, з яких частину збили ППО.
- Внаслідок атаки було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, пожежу локалізували, а енергетики працюють над відновленням.
Росіяни здійснили масовану нічну атаку на Україну, під час якої Одещину атакували "Шахедами" та балістичними ракетами з окупованого Криму. Частину безпілотників Сили протиповітряної оборони збили над водою.
Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу, попри активну роботу ППО, ворогу все ж вдалося пошкодити об'єкт енергетичної інфраструктури в області. Рятувальники локалізували пожежу, а енергетики цілодобово працюють над відновленням.
Як Одещина протистоїть атакам росіян?
Одещина зазнає ворожих атак майже щоночі.
Важливо! Президент Зеленський повідомив, що вночі по Україні запустили 450 ударних дронів і 45 ракет різних типів.
"Ця ніч була надзвичайно складною та напруженою. Атаки тривали безперервно, постійно лунали повітряні тривоги. Пізно ввечері попри максимальну роботу ППО ворогу, на жаль, вдалося вразити об'єкт енергетичної інфраструктури", – сказав Братчук.
Росіяни продовжують використовувати тактику заплутаних маршрутів польоту. Також фіксували спроби ударів по портовій інфраструктурі, але засоби ППО максимально ефективно відпрацювали.
Рятувальники локалізували пожежу в умовах безперервних повітряних тривог, а енергетики зараз працюють над стабілізацією ситуації.
Ми розуміємо, що ворог продовжуватиме завдавати удару. Частина безпілотників була збита над водою і "пішла годувати рибок" до лиману, хоча навряд чи російські "Шахеди" виявляться для них смачними,
– підсумував Братчук.
Що відомо про наслідки нічної атаки росіян?
Росія здійснила комбіновану атаку по Україні, застосувавши "Шахеди" та ракети, зокрема "Іскандер-М" і "Кинджал".
У Дніпрі через ракетно-дронову атаку росіян загинули двоє людей, ще щонайменше 12, серед них дитина, дістали поранення. Унаслідок удару зруйновано кілька квартир у багатоповерхівці.
Через російські удари 8 листопада без електроенергії залишилися Харків, Суми, Полтавська та Одеська області. У містах розгортають Пункти незламності, а комунальні служби відновлюють подачу світла й води.