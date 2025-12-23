Підприємство гасили кілька днів: росіяни завадили роботі рятувальників на Одещині

Рятувальники довго працювали на Одещині, аби загасити пожежу після чергової російської атаки. Не один день вони витратили на ліквідацію руйнувань, однак Росія не зупинила свої цинічні обстріли регіону.

Як наслідок, по об'єкту, де фахівці працювали кілька днів, знову прилетіло вороже озброєння. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС Одещини.

Як росіяни зруйнували те, що пожежники рятували кілька днів?

Одеська область щоденно переживає російські атаки. Під ударом опиняється цивільна інфраструктура й, зокрема, підприємства. По одному з них ворог вдарив не вперше. В ніч проти 23 грудня під час чергова російська атака завадила роботі рятувальників.

Рятувальники працювали на атакованому підприємстві на Одещині: дивіться відео

Працівники ДСНС кілька днів ліквідовували пожежу, яку спричинили обстріли. Так на підприємстві внаслідок влучань сталася масштабна пожежа. Рятувальники витратили кілька днів на боротьбу з вогнем. у ніч проти 23 грудня чергова російська атака завадила їхній роботі.

П'ять разів ворог повторно атакував обʼєкт, що спричиняло нові руйнування та збільшення масштабу пожежі,

– йдеться в повідомленні.

Працівники ДСНС, на щастя, не постраждали під час нової атаки. Пожежу приборкували понад 100 рятувальників.

Робота з ліквідації масштабної пожежі / Фото ДСНС Одещини

Що відомо про нещодавні атаки на Одеську область?