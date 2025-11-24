Ворог вгатив дронами по Павлограду: є постраждалі, понівечені адмінбудівля та підприємство
- Російські дрони атакували Павлоград, пошкодивши адмінбудівлю та підприємство.
- Внаслідок атаки постраждали троє людей, усі вони отримали медичну допомогу.
Росіяни вдарили по Павлограду, що в Дніпропетровській області. Унаслідок цього є руйнування та постраждали люди.
Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.
Що відомо про ворожу атаку на Павлоград?
В обласній військовій адміністрації розповіли, що російські дрони атакували Павлоград. Через ворожий обстріл в місті є руйнування, зокрема понівечено адмінбудівлю та підприємство. Також унаслідок атаки чотири автівки згоріли повністю, а ще близько 15 – пошкоджені.
Не минулося й без потерпілих. Через атаку БпЛА постраждали троє людей. Це 37-річна жінка, 18-річна дівчина та 31-річний чоловік. Усі вони отримали медичну допомогу, стан оцінюється як середньо тяжкий.
Які ще міста атакували росіяни протягом доби?
Зранку російська армія вдарила дроном по Чернігову. Під час обстрілу загорівся будинок у приватному секторі міста. Поранень зазнали двоє людей. Ще троє містян отримали травми через атаку на одне з підприємств.
Пізно ввечері вороги масовано атакували два райони Харкова. Під атаку потрапили житлові будинки, четверо цивільних загинули, а ще близько 17 дістали поранення.
Уночі вибухи лунали в Ізмаїлі на Одещині. Країна-агресорка вдарила по портовій інфраструктурі.