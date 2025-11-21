Загинули, обіймаючись: російська ракета забрала життя другокласниці Амелії та її мами Оксани
- У Тернополі загинули мама Оксана та її донька Амелія, другокласниця, через російську ракету, що зруйнувала їхній будинок.
- Панахида за загиблими відбудеться у церкві Святого Архистратига Михаїла.
У Тернополі серед загиблих є мама з донечкою – ученицею другого класу Тернопільської школи №27. Родина перебувала вдома, коли російська ракета зруйнувала їхнє житло, де вони згоріли живцем.
Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення школи.
До теми 31 загиблий, влучання в житлові багатоповерхівки: усе про масовану ворожу атаку на Тернопіль
Що кажуть у школі про загиблу дівчинку та її маму?
Росія атакувала житловий будинок у Тернополі рано вранці 19 листопада, коли багато родин ще спали чи вже готувалися до нового робочого дня. Одна з цих родин, яких спіткало горе – це Оксана та її донечка Амелія Гжесько. Дівчинка навчалася в другому класі.
Вони, обіймаючи одна одну, згоріли живцем внаслідок ракетної атаки ворога. Уся наша шкільна родина сумує з приводу непоправної втрати,
– йдеться в повідомленні.
У школі кажуть, що Амелія була дуже світлою та доброю дівчинкою. Вона більше ніколи не сяде за парту, не обійме своїх однокласників та не зігріє світлим поглядом усіх, хто її любив.
У Тернополі прощатимуться із загиблими Оксаною та її донечкою Амелією. Панахида пройде в п'ятницю, 21 листопада, о 19:00 у церкві Святого Архистратига Михаїла.
Хто ще загинув через цинічну атаку ворога по Тернополю?
Станом на 13:43 підтверджено загибель 31 людини, серед яких – 6 дітей. Одну жінку та ще двох дітей під завалами знайшли на третю добу рятувальної операції.
Імена кількох загиблих вже відомі. Це Руслан Бобик, Віталій Долиняк і його син Давид, Олена Унольт, Юрій Байко, Ольга Богатюк, а також члени сім'ї Неспляк.
21-річний студент Андрій Вегера навчався на третьому курсі національного технічного університету. Його життя також обірвалося того ранку в будинку у Тернополі.