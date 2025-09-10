ЗМІ пишуть, що Польща розглядає можливість застосування статті 4 НАТО: у чому вона полягає
- Польща розглядає можливість застосування 4 статті НАТО після того, як російські "Шахеди" залетіли на її територію, і частину з них було збито польськими військовими.
4 стаття НАТО передбачає консультації між державами-членами у разі загрози їхній безпеці, політичній незалежності або територіальній цілісності.
Під час масованої атаки на Україну в ніч на 10 вересня російські "Шахеди" залетіли до Польщі. Польські військові збили частину дронів. Через це країна розглядає застосування 4 статті НАТО.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Polsat News.
Що передбачає 4 стаття НАТО?
Стаття 4 Північноатлантичного договору передбачає, що держави-члени будуть консультуватися між собою, коли, на їхню думку, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої зі сторін опиняються під загрозою.
Тобто, відчувши загрозу, країна НАТО може скликати своїх союзників для обговорення цієї ситуації.
Це не відповідає 5 статті Альянсу, за якою країна може автоматично відповісти загрозі військовим шляхом. 4 стаття передбачає дипломатичні кроки, додаткові гарантії безпеки, розміщення військ або посилення власної оборони.
Зауважте! Наразі прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрене засідання Ради Міністрів. Також він проводить зустріч із міністрами, відповідальними за безпеку країни.
Російські "Шахеди" в повітряному просторі Польщі: коротко
- О 00:43 Повітряні сили повідомили про рух російських "Шахедів" у напрямку Польщі з Волині.
- Згодом через це в країні закрили 3 аеропорти – Жешув-Ясьонка (EPRZ), Люблін-Свідник (EPLB) та Варшава-Шопен (EPWA), зокрема, через "незаплановану військову активність".
- В Люблінському воєводстві Польщі поліція виявила 2 пошкоджені російські безпілотники. Ще один "Шахед" врізався в житловий будинок у Вириках.
- Дональд Туск підтвердив, що БпЛА були саме російськими та повідомив. що країна має справу з масштабною провокацією. Тим часом президент Кароль Навроцький заявив, що він перебуває у контакті з міністром оборони і військовим керівництвом.