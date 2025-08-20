19 серпня у Запорізькій області було уражено російський вантажний потяг з цистернами. Це зруйнувало залізничне сполучення окупантів.

У мережі показали масштабні наслідки атаки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на дані геостаціонарних метеосупутників EUMETSAT Meteosat, опубліковані NV.

Як виглядає атакована залізниця з космосу?

Величезний стовп диму на місці атакованого поїзда помітно із космосу.

Так, на супутникових знімках видно, що він розтягнувся на понад 60 кілометрів і уже дістався Азовського моря.

Цю унікальну операцію, до слова, провели у районі між населеними пунктами Урожайне і Токмак.

Наслідки атаки на російські цистерни / Фото NV

Що відомо про атаку?