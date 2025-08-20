Укр Рус
20 серпня, 10:08
Димить на понад 60 кілометрів: супутниковий знімок, як догоряє залізниця окупантів на Запоріжжі

Софія Рожик
Основні тези
  • 19 серпня в Запорізькій області було знищено російський вантажний потяг з цистернами, що зруйнувало залізничне сполучення окупантів, а дим від пожежі простягнувся на понад 60 кілометрів.
  • Операцію провели оператори БпЛА підрозділу "Роніні" 65 окремої механізованої бригади, які атакували потяг з паливом спеціалізованими засобами.

19 серпня у Запорізькій області було уражено російський вантажний потяг з цистернами. Це зруйнувало залізничне сполучення окупантів.

У мережі показали масштабні наслідки атаки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на дані геостаціонарних метеосупутників EUMETSAT Meteosat, опубліковані NV.

Як виглядає атакована залізниця з космосу?

Величезний стовп диму на місці атакованого поїзда помітно із космосу.

Так, на супутникових знімках видно, що він розтягнувся на понад 60 кілометрів і уже дістався Азовського моря.

Цю унікальну операцію, до слова, провели у районі між населеними пунктами Урожайне і Токмак.

Наслідки атаки на російські цистерни / Фото NV

Що відомо про атаку?

  • 19 серпня керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що на тимчасово окупованій території Запорізької області ворожого залізничного сполучення більше немає.
  • Згодом стало відомо, що за цією успішною операцією стоять оператори БпЛА підрозділу "Роніні" 65 окремої механізованої бригади.
  • У 65 ОМБр розповіли, що спершу військові на землі зупинили поїзд з паливом, а потім оператори дронів влучно їх підпалили спеціалізованими засобами, які призначені для атак на більші дистанції.