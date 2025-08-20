20 августа, 10:08
Дымит более чем на 60 километров: спутниковый снимок, как догорает железная дорога оккупантов на Запорожье
Основные тезисы
- 19 августа в Запорожской области был уничтожен российский грузовой поезд с цистернами, что разрушило железнодорожное сообщение оккупантов, а дым от пожара протянулся более чем на 60 километров.
- Операцию провели операторы БпЛА подразделения "Ронини" 65 отдельной механизированной бригады, которые атаковали поезд с топливом специализированными средствами.
19 августа в Запорожской области был поражен российский грузовой поезд с цистернами. Это разрушило железнодорожное сообщение оккупантов.
В сети показали масштабные последствия атаки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные геостационарных метеоспутников EUMETSAT Meteosat, опубликованы NV.
Как выглядит атакованная железная дорога из космоса?
Огромный столб дыма на месте атакованного поезда заметно из космоса.
Так, на спутниковых снимках видно, что он растянулся более чем на 60 километров и уже добрался до Азовского моря.
Эту уникальную операцию, к слову, провели в районе между населенными пунктами Урожайное и Токмак.
Последствия атаки на российские цистерны / Фото NV
Что известно об атаке?
- 19 августа руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что на временно оккупированной территории Запорожской области вражеского железнодорожного сообщения больше нет.
- Впоследствии стало известно, что за этой успешной операцией стоят операторы БпЛА подразделения "Ронини" 65 отдельной механизированной бригады.
- В 65 ОМБр рассказали, что сначала военные на земле остановили поезд с топливом, а затем операторы дронов точно их подожгли специализированными средствами, которые предназначены для атак на большие дистанции.