Дрони атакували Слов'янськ-на-Кубані: на місцевому НПЗ виникла пожежа
- Невідомі дрони атакували Слов'янськ-на-Кубані вночі 26 січня.
- Внаслідок атаки загорівся місцевий НПЗ.
У ніч на 26 січня невідомі дрони атакували російський Слов'янськ-на-Кубані. Через атаку загорівся НПЗ.
Про це повідомляє Shot, Supernova+ та Оперативний штаб Краснодарського краю.
Дивіться також Під основним ударом була Ростовщина: вночі Росію атакувала майже сотня БпЛА
Які наслідки атаки на Росію?
У Слов'янському районі Краснодарського краю чули вибухи та звуки стрілянини. Вночі так зване російське ППО відбивало атаку українських БпЛА. Місцеві жителі повідомляли, що після першої години ночі чули близько 5-7 потужних вибухів, також у небі було видно кілька яскравих спалахів.
Слов'янськ-на-Кубані під атакою дронів: відео Supernova+
За словами очевидців, дрони продовжували летіти з боку Азовського моря, періодично було чути сильний гомін і стрілянину. Окрім цього, з метою безпеки було запроваджено тимчасові обмеження на роботу аеропорту Краснодара.
Внаслідок атаки чотири житлові будинки пошкоджені уламками БпЛА у Слов'янську-на-Кубані. У будинках вибило вікна, в одному з них сильно постраждала покрівля.
Також уламки дрона впали на території двох підприємств. Там сталися загоряння. Зазначається, що одна людина постраждала, її госпіталізували. Водночас підписники моніторингових каналів уточнюють, що в місті горить НПЗ. Яке ще було атаковано підприємство – наразі невідомо.
Атаки на Росію: останні новини
У Бєлгороді, Таганрозі та Пермі стались блекаути через ймовірні атаки дронів та аварії на мережах. Водночас очевидці стверджували, що загоряння може бути пов'язане не з атакою, а побутовими вибухами.
Окрім цього, Сили оборони України уразили нафтобазу "Пензанефтепродукт" у Росії, де сталась пожежа. Вдалося уразити радіолокаційну станцію "Подльот" у Криму і завдати втрат серед особового складу на ТОТ.
Також українські військові атакували нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї та об'єкти ППО в тимчасово окупованому Криму.