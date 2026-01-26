Дроны атаковали Славянск-на-Кубани: на местном НПЗ возник пожар

Об этом сообщает Shot, Supernova+ и Оперативный штаб Краснодарского края.

Какие последствия атаки на Россию?

В Славянском районе Краснодарского края слышали взрывы и звуки стрельбы. Ночью так называемое российское ПВО отражало атаку украинских БпЛА. Местные жители сообщали, что после часа ночи слышали около 5-7 мощных взрывов, также в небе было видно несколько ярких вспышек.

Славянск-на-Кубани под атакой дронов: видео Supernova+

По словам очевидцев, дроны продолжали лететь со стороны Азовского моря, периодически был слышен сильный гомон и стрельба. Кроме этого, в целях безопасности были введены временные ограничения на работу аэропорта Краснодара.

В результате атаки четыре жилых дома повреждены обломками БпЛА в Славянске-на-Кубани. В домах выбило окна, в одном из них сильно пострадала кровля.

Также обломки дрона упали на территории двух предприятий. Там произошли возгорания. Отмечается, что один человек пострадал, его госпитализировали. В то же время подписчики мониторинговых каналов уточняют, что в городе горит НПЗ. Какое еще было атаковано предприятие – пока неизвестно.

