11 січня, 08:30
Російські війська запустили понад 150 ударних дронів: як відпрацювала ППО

Поліна Буянова
Основні тези
  • Російські війська запустили 154 ударні безпілотники, близько 110 із них становили саме "Шахеди".
  • Українська ППО знешкодила 125 ворожих дронів, але 22 влучили в ціль на 18 локаціях.

У ніч проти 11 січня російські війська вкотре атакували Україну ударними безпілотниками. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 125 ворожих дронів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Скільки дронів атакували Україну?

Для атаки росіяни застосували 154 ударні БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотники інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ і Гвардійське. Близько 110 із них становили саме "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 125 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни, 
– повідомили в Повітряних силах.

Внаслідок атаки зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

У ПС наголосили, що ворожа атака досі триває, а в повітряному просторі перебувають декілька російських БпЛА.

Ворог продовжує удари: останні новини

  • Вночі 11 січня вибухи лунали в Харкові. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що російський БпЛА типу "Молнія" влучив у Слобідському районі, удар прийшовся по інфраструктурному об'єкту.
     

  • 10 січня російські війська атакували Одеську область. На одному з підприємств у порту ворожі дрони пошкодили порожній резервуар, унаслідок удару БпЛА також загорівся утеплювач.
     

  • Днем раніше під ударом опинилася й сама Одеса. Внаслідок цього було уражено два цивільні судна. Один з них – корабель під прапором Коморських островів – завантажувався у порту соєю. На місці загинув член екіпажу, громадянин Сирії.