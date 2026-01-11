Российские войска запустили более 150 ударных дронов: как отработала ПВО

В ночь на 11 января российские войска в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 125 вражеских дронов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Сколько дронов атаковали Украину?

Для атаки россияне применили 154 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотники других типов с направлений: Миллерово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск и Гвардейское. Около 110 из них составляли именно "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 125 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны,

– сообщили в Воздушных силах.

В результате атаки зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

В ВС отметили, что вражеская атака до сих пор продолжается, а в воздушном пространстве находятся несколько российских БпЛА.

