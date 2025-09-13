Росія запустила по Україні дрони типу "Шахед" уночі 13 вересня. Після опівночі у Сумах пролунав вибух.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Росія знову атакує Україну "Шахедами": які регіони під загрозою ударів

Яка причина вибуху у Сумах?

Уночі 13 вересня місцеві мешканці Сум почули вибух близько 00:06. До цього в області вже понад 2 години лунала повітряна тривога.

За даними моніторингових каналів, місто атакують ударні дрони типу "Шахед". Про рух ще одного ворожого дрону повідомили місцеві пабліки.

Про наслідки удару чи роботи ППО наразі інформації немає. У разі оголошення небезпеки варто перебувати в укритті до відбою.

Раніше повідомлялось, що російська армія знову атакує Україну ударними дронами. Вже кілька годин низка регіонів перебуває під загрозою обстрілів.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Які наслідки нещодавніх атак дронів?