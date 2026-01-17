Укр Рус
17 січня, 11:05
У Бучанському районі 56 тисяч родин залишилися без світла після атаки, – ДТЕК

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • У Бучанському районі 56 тисяч родин залишилися без світла після російської атаки 17 січня.
  • На Київщині та в інших областях тривають екстрені відключення електроенергії.

Київщина знову потерпає від російських ударів. 17 січня без світла залишилися тисячі родин.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК

Що відомо про атаку по Київщині 17 січня? 

Як розповіли в ДТЕК, унаслідок атаки 56 тисяч родин без світла в Бучанському районі на Київщині. 

Енергетики одразу заживили об'єкти критичної інфраструктури. Наразі тривають відновлювальні роботи. Ситуацію ускладнює мороз, 
– написали в ДТЕК. 

І нагадали, що в Броварському та Бориспільському районах області тривають екстрені відключення. Додамо, що екстрені відключення у цих районах тривають приблизно з 9 січня, коли була одна з масованих атак. Графіки не діють. 

Енергетики говорять, що в Броварському та Бориспільському районах одна з найскладніших ситуацій. 

Довідка. Повітряні сили вночі 17 січня писали про атаку дронами на Київщину.

Що зараз зі світлом в Україні? 

У Міненерго зранку 17 січня розповіли про поточну ситуацію зі світлом. 

Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. У Києві та на Київщині оператори системи розподілу застосовують мережеві обмеження, 
– написали там. 

Повернутися до прогнозованих погодинних відключень обіцяють одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. 

Негода теж дається взнаки – на Київщині через неї знеструмлено 20 населених пунктів. Ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених ліній. 

Вночі ворог вкотре завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі країни. Внаслідок чого є знеструмлені споживачі на Одещині та Київщині. Енергетики, попри складні погодні умови, працюють та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів. У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості, 
– інформували в міністерстві про ситуацію по країні. 

Також в кількох областях вимушено застосовують аварійні відключення. Адже під час морозів споживання високе, через що перевантажується обладнання.