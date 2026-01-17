В Бучанском районе 56 тысяч семей остались без света после атаки, – ДТЭК

Киевщина снова страдает от российских ударов. 17 января без света остались тысячи семей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

Что известно об атаке по Киевской области 17 января?

Как рассказали в ДТЭК, в результате атаки 56 тысяч семей без света в Бучанском районе Киевской области.

Энергетики сразу запитали объекты критической инфраструктуры. Сейчас продолжаются восстановительные работы. Ситуацию осложняет мороз,

– написали в ДТЭК.

И напомнили, что в Броварском и Бориспольском районах области продолжаются экстренные отключения. Добавим, что экстренные отключения в этих районах продолжаются примерно с 9 января, когда была одна из массированных атак. Графики не действуют.

Энергетики говорят, что в Броварском и Бориспольском районах одна из самых сложных ситуаций.

Справка. Воздушные силы ночью 17 января писали об атаке дронами на Киевщину.

Что сейчас со светом в Украине?

У Минэнерго утром 17 января рассказали о текущей ситуации со светом.

Самой сложной остается ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области операторы системы распределения применяют сетевые ограничения,

– написали там.

Вернуться к прогнозируемым почасовым отключениям обещают сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Непогода тоже сказывается – на Киевщине из-за нее обесточены 20 населенных пунктов. Ремонтные бригады работают над восстановлением поврежденных линий.

Ночью враг в очередной раз наносил удары по энергетической инфраструктуре страны. В результате чего есть обесточенные потребители в Одесской и Киевской областях. Энергетики, несмотря на сложные погодные условия, работают и делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить всех абонентов. В большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности,

– информировали в министерстве о ситуации по стране.

Также в нескольких областях вынужденно применяют аварийные отключения. Ведь во время морозов потребление высокое, из-за чего перегружается оборудование.