Це має бути щоденно, – ексочільник СЗР назвав найефективніші способи захисту від "Шахедів"

Міноборони анонсувало створення антидронового куполу. Адже Росія щодня тероризує Україну ударними БпЛА, ракетами. Однак захист неба потребує системного рішення. Чимала частина об'єктів, зокрема у Києві, не була прикрита від ворожих засобів ураження, виробництво яких Росія посилює.

Про це в етері 24 Каналу наголосив генерал армії, колишній очільник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зазначивши, що варто було перенести системи генерації електроенергії, зокрема трансформатори, під землю, тим самим убезпечивши їх.

Які кроки має зробити Україна для захисту неба?

Серед заходів для прикриття від російських атак українських об'єктів генерал армії назвав необхідність закриття їх антидроновими куполами або бетонними укріпленнями, або зробити це в комплексі. Окрім того, слід розмірковувати й про те, як виявити ворожі майданчики пуску дронів-камікадзе та ракет.

Де ті два мільйони дронів, про які говорив Федоров, які мають завдавати удари по Енгельсу, Саласвейці, Капустиному Яру? Треба бити по цих об'єктах, аби знищити самі ракети, літаки, з яких вони запускаються, нафтопереробні заводи, бо для авіації потрібне пальне, системи управління польотами,

– наголосив Маломуж.

Ексочільник Служби зовнішньої розвідки переконаний, що сьогодні варто зосереджуватись не на антидронах, а на ударах по місцях базування ворожої авіації та запуску "Шахедів", це буде ефективнішим рішенням. Тим більше, що такий досвід Україна вже має, треба продовжувати рухатися в цьому напрямку.

"Ми завдавали ударів по Мічурінську, була операція "Павутина" для знищення стратегічних бомбардувальників. Це має бути щоденно, сотні дронів спрямовувати на конкретний об'єкт. Тоді звідти нічого не полетить, бо вони перебуватимуть під постійною напругою, вибухами, пожежам. Буде дезорієнтація в управлінні", – озвучив Маломуж.

Стосовно ППО, зокрема антидронів, генерал армії вважає, що над цим треба працювати, але вони не розв'яжуть проблему загалом. З його слів, це дуже складно зробити, адже треба вишукувати траєкторії запуску противником БпЛА, збивати ціль на підльотах, а не над містом. Маломуж підкреслив, що разом з антидронами слід розширювати лінійку систем протиповітряної оборони Patriot, IRIS-T, SAMP/T. Вони здатні збивати крилаті й балістичні ракети.

До відома! У ніч на 20 січня Росія спрямувала проти України протикорабельну ракету "Циркон", 18 балістичних ракет Іскандер-М/С-300, 15 крилатих ракет Х-101, а також 339 безпілотників типу "Шахед", "Гербера", "Італмас". В Повітряних Силах повідомили, що вдалося збити/подавити 342 ворожі цілі.

Інший складник в загальній системі захисту – це РЕБ. Генерал армії зазначив, що потрібні не лише тактичні засоби радіоелектронної боротьби, а добиватися у партнерів закупівлі систем 6-го покоління. Вони, з його слів, будуть переорієнтовувати траєкторії польоту ракет противника, як мінімум – на нейтральну територію, або ж на саму Росію.

Треба не просто їздити пересувними групами ППО з кулеметами, вони збивають дрони до трьох кілометрів вже безпосередньо над нами або над об'єктами, все розлітається над ними й житловими будинками. А мають бути "Гепарди", які знищують багато цілей в одну мить до 15 – 20 кілометрів,

– пояснив Маломуж.

Глобальне завдання України – здійснювати розвідку, проводити спецоперації на певних ворожих об'єктах по типу "Павутини", здійснювати підрив щоденно, готувати для цього агентуру. Колишній очільник СЗР підсумував, що тільки комплексні дії можуть убезпечити Україну від дронів та ракет Росії. Маломуж підкреслив, що сьогодні треба акумулювати всі сили, перевести економіку на воєнний лад.

Що пропонує нове керівництво Міноборони?