Это должно быть ежедневно, – экс-глава СВР назвал самые эффективные способы защиты от "Шахедов"

Минобороны анонсировало создание антидронового купола. Ведь Россия ежедневно терроризирует Украину ударными БпЛА, ракетами. Однако защита неба требует системного решения. Немалая часть объектов, в частности в Киеве, не была прикрыта от вражеских средств поражения, производство которых Россия усиливает.

Об этом в эфире 24 Канала отметил генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, озвучив, что стоило перенести системы генерации электроэнергии, в частности трансформаторы, под землю, тем самым обезопасив их.

Какие шаги должна сделать Украина для защиты неба?

Среди мер для прикрытия от российских атак украинских объектов генерал армии назвал необходимость закрытия их антидроновими куполами или бетонными укреплениями, или сделать это в комплексе. Кроме того, следует размышлять и о том, как обнаружить вражеские площадки пуска дронов-камикадзе и ракет.

Где те два миллиона дронов, о которых говорил Федоров, которые должны наносить удары по Энгельсу, Саласвейке, Капустиному Яру? Надо бить по этим объектам, чтобы уничтожить сами ракеты, самолеты, из которых они запускаются, нефтеперерабатывающие заводы, потому что для авиации нужно топливо, системы управления полетами,

– подчеркнул Маломуж.

Экс-глава Службы внешней разведки убежден, что сегодня стоит сосредотачиваться не на антидронах, а на ударах по местам базирования вражеской авиации и запуска "Шахедов", это будет более эффективным решением. Тем более, что такой опыт Украина уже имеет, надо продолжать двигаться в этом направлении.

"Мы наносили удары по Мичуринску, была операция "Паутина" для уничтожения стратегических бомбардировщиков. Это должно быть ежедневно, сотни дронов направлять на конкретный объект. Тогда оттуда ничего не полетит, потому что они будут находиться под постоянным напряжением, взрывами, пожарам. Будет дезориентация в управлении", – озвучил Маломуж.

Относительно ПВО, в частности антидрон, генерал армии считает, что над этим надо работать, но они не решат проблему в целом. По его словам, это очень сложно сделать, ведь надо выискивать траектории запуска противником БпЛА, сбивать цель на подлетах, а не над городом. Маломуж подчеркнул, что вместе с антидронами следует расширять линейку систем противовоздушной обороны Patriot, IRIS-T, SAMP/T. Они способны сбивать крылатые и баллистические ракеты.

К сведению! В ночь на 20 января Россия направила против Украины противокорабельную ракету "Циркон", 18 баллистических ракет Искандер-М/С-300, 15 крылатых ракет Х-101, а также 339 беспилотников типа "Шахед", "Гербера", "Италмас". В Воздушных Силах сообщили, что удалось сбить/подавить 342 вражеские цели.

Другая составляющая в общей системе защиты – это РЭБ. Генерал армии отметил, что нужны не только тактические средства радиоэлектронной борьбы, а добиваться у партнеров закупки систем 6-го поколения. Они, по его словам, будут переориентировать траектории полета ракет противника, как минимум – на нейтральную территорию, или же на саму Россию.

Надо не просто ездить передвижными группами ПВО с пулеметами, они сбивают дроны до трех километров уже непосредственно над нами или над объектами, все разлетается над ними и жилыми домами. А должны быть "Гепарды", которые уничтожают много целей в одно мгновение до 15 – 20 километров,

– объяснил Маломуж.

Глобальная задача Украины – осуществлять разведку, проводить спецоперации на определенных вражеских объектах по типу "Паутины", осуществлять подрыв ежедневно, готовить для этого агентуру. Бывший глава СВР подытожил, что только комплексные действия могут обезопасить Украину от дронов и ракет России. Маломуж подчеркнул, что сегодня надо аккумулировать все силы, перевести экономику на военный лад.

Что предлагает новое руководство Минобороны?