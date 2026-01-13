"Шахедів" поменшало: військовий експерт назвав дії СОУ, що підірвали можливості росіян до атак

В російському Таганрозі ймовірно був уражений завод "Атлант Аеро" з виробництва дронів. Шляхом таких атак загальний потенціал виготовлення засобів ураження у ворога знижується.

На цьому в етері 24 Каналу наголосив генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко, констатувавши також, що за час війни стан російської ППО погіршився.

Дивіться також Москва "підклала свиню" Венесуелі: російська ППО під час ударів США не спрацювала

Що вдаряє по спроможностях Росії?

Увесь спектр свого озброєння Росія, як зазначив генерал-лейтенант, виробляє самостійно, дещо намагається продавати. Однак на прикладі Венесуели й того, як там показала себе російська ППО, покупців зброї у країни-агресорки очевидно поменшає. Військовий експерт зауважив, що, не зважаючи на те, що Росія сама здатна виробляти засоби протиповітряної оборони, все одно відчуває нестачу в них.

Ми завдаємо ударів по системах ППО зокрема у тимчасово окупованому Криму, а також на території Росії. В неї настає дефіцит РЛС. Завдяки військовим "санкціям" з боку СОУ, а також санкційним обмеженням з боку наших союзників, росіяни все більше відчувають нестачу різних видів приладів, систем управління, навігації,

– озвучив Романенко.

Мовиться про все те, що необхідне для виробництва безпілотників, ракет, де залучаються іноземні запчастини, без яких Росія обійтися не може. Генерал-лейтенант підкреслив, що якщо проаналізувати кількісні показники масованих ударів по Україні, то обсяг засобів ураження з боку противника став меншим.

"Якщо раніше вони могли собі дозволити застосовувати 600 – 700 дронів і 20 – 30 ракет, то зараз у зв'язку з переліченими факторами знижується можливість формування повітряного удару. Звісно, що росіяни надалі б'ють по критичній інфраструктурі, але тенденція до зменшення кількості засобів проглядається", – підсумував Романенко.

До відома! У ніч на 13 січня Росія спрямувала по Україні 18 балістичних ракет "Іскандер-М", 7 ракет "Іскандер-К", а також 293 ударних БпЛА.

Які ще об'єкти були атаковані в Росії нещодавно?