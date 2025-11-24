24 листопада, 10:08
На судні виникла пожежа: які наслідки нічної атаки Росії на Одещину
Основні тези
- У ніч проти 24 листопада Росія атакувала Одеську область дронами.
- Під ударом опинилася портова інфраструктура.
Окупанти вкотре обстріляли Одеську область. Ворог знову бив по цивільній інфраструктурі.
У ніч проти 24 листопада на Одещині оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників. Велика кількість російських БпЛА рухалася на Ізмаїл. У місті чули серію вибухів, передає 24 Канал.
Які наслідки російського удару по Одещині?
Очільник ОВА Олег Кіпер розповів, що внаслідок нічної атаки постраждав південь Одещини. Окупанти вкотре вдарили по цивільній портовій інфраструктурі регіону, пошкодивши обладнання.
На неексплуатованому судні виникло загорання, яке оперативно ліквідовано рятувальниками,
– уточнив чиновник.
На щастя, інформації про загиблих і постраждалих немає.
Що відомо про нічну атаку на Україну?
- Противник запустив 162 дрони. Знешкодити вдалося 125 ворожих БпЛА. На жаль, є влучання 37 безпілотників на 15 локаціях, а також падіння уламків на одній локації. Найбільше постраждали об'єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства на Харківщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині.
- На Чернігівщині ворог атакував село Жадове Семенівської ТГ Новгород - Сіверського району. Противник влучив в неексплуатовану будівлю місцевої пожежної команди, а також у житловий будинок та господарчу споруду.
- Увечері 23 листопада ворог завдав ударів БпЛА по Шевченківському та Салтівському районах Харкова. Горіли 3 житлові будинки та об'єкт інфраструктури. За попередніми даними, 4 людини загинули та щонайменше 13 постраждали, з них дві дитини.