Ворог бив понад 130 дронами, є влучання на 15 локаціях: скільки "Шахедів" збила ППО

Росіяни у ніч на четвер, 25 грудня, атакували Україну, використавши понад 130 повітряних цілей. Більшість з ударних безпілотників вдалося збити.

Але, на жаль, не минулося без влучань ворожих засобів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Скільки дронів збили 25 грудня?

Уночі росіяни атакували 131 БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та дронами інших типів з російських Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також окупованих Донецька, Гвардійського та Чауди. Близько 90 із них – "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Їм, як зазначається, вдалося збити понад 100 ударних безпілотників.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни. Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 15 локаціях,

Як відпрацювала ППО в ніч проти 25 грудня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Які наслідки нічної атаки?