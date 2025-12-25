Ворог бив понад 130 дронами, є влучання на 15 локаціях: скільки "Шахедів" збила ППО
- Вночі 25 грудня Росія атакувала Україну 131 безпілотником, з яких 90 були типу "Шахед".
- Силам ППО вдалося збити понад 100 безпілотників, але 22 дрони влучили у 15 локацій.
Росіяни у ніч на четвер, 25 грудня, атакували Україну, використавши понад 130 повітряних цілей. Більшість з ударних безпілотників вдалося збити.
Але, на жаль, не минулося без влучань ворожих засобів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Скільки дронів збили 25 грудня?
Уночі росіяни атакували 131 БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та дронами інших типів з російських Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також окупованих Донецька, Гвардійського та Чауди. Близько 90 із них – "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Їм, як зазначається, вдалося збити понад 100 ударних безпілотників.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни. Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 15 локаціях,
– ідеться у повідомленні.
Як відпрацювала ППО в ніч проти 25 грудня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ
Які наслідки нічної атаки?
Під російським ударом уночі, зокрема, опинилася Київська область. Обласна військова адміністрація повідомляла про роботу сил ППО у регіоні. Інформації про будь-які наслідки атаки на момент публікації не було.
Також уночі ворог знову вдарив по портовій та промисловій інфраструктурі Одеської області. Одна людина загинула, ще двоє постраждали. Є пошкодження адміністративних, виробничих і складських приміщень.