Дрони вдруге поспіль масовано атакують Фастів, – соцмережі

Окупанти знову запустили по Україні ударні дрони. Під масованою атакою другий день перебуває Київська область, зокрема місто Фастів.

Після дев'ятої вечора повітряна тривога дісталася Київської області. Десяток БпЛА атакують регіон, передає 24 Канал.

Дивіться також ЗСУ звільнили село Тихе на Дніпропетровщині: кадри деокупації

Що відомо про атаку на Фастів?

Місцеві телеграм-канали пишуть, що після 23:00 у Фастові пролунала серія вибухів.

На місто противник запустив зграю "Шахедів". Є прильоти.

Кажуть, що ворожі дрони заходять на Київщину дуже низько.

О 23:43 Повітряні сили повідомили про те, що БпЛА на півночі Вінничини та Житомирщини рухаються у напрямку Київської області.

Монітори зазначають, що ці безпілотники тримають курс на Фастів.

Нагадаємо, що у ніч проти 6 грудня Росія здійснила масовану атаку на Україну, використавши понад 700 дронів і ракет. Особливо перепало Київській області.

Під ударом були житлові будинки, залізнична інфраструктура та об'єкти бізнесу.

У Фастові ворог завдав удару по залізничній станції. Пошкоджено вокзал.

У Вишгородському районі противник пошкодив 7 приватних будинків та газопровід низького тиску. Знищено три вантажних автомобілі.

У Бучанському районі пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. У Білоцерківському районі виникла пожежа складських приміщень.

Загалом на Київщині внаслідок російської атаки постраждали три людини.

Які наслідки масованої атаки росіян на Україну 6 грудня?