24 Канал Новости Украины Дроны второй раз подряд массированно атакуют Фастов, – соцсети
6 декабря, 23:49
Дроны второй раз подряд массированно атакуют Фастов, – соцсети

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • Вечером 6 декабря Россия массированно атаковала дронами Киевскую область.
  • Взрывы не стихали в Фастове.

Оккупанты снова запустили по Украине ударные дроны. Под массированной атакой второй день находится Киевская область, в частности город Фастов.

После девяти вечера воздушная тревога добралась до Киевской области. Десяток БПЛА атакуют регион, передает 24 Канал.

Что известно об атаке на Фастов?

Местные телеграмм-каналы пишут, что после 23:00 в Фастове прозвучала серия взрывов.

На город противник запустил стаю "Шахедов". Есть прилеты.

Говорят, что вражеские дроны заходят на Киевщину очень низко.

В 23:43 Воздушные силы сообщили о том, что БПЛА на севере Винницкой и Житомирской областей двигаются в направлении Киевской области. Мониторы отмечают, что эти беспилотники держат курс на Фастов.

Напомним, что в ночь на 6 декабря Россия осуществила массированную атаку на Украину, использовав более 700 дронов и ракет. Особенно перепало Киевской области.

Под ударом были жилые дома, железнодорожная инфраструктура и объекты бизнеса.

В Фастове враг нанес удар по железнодорожной станции. Поврежден вокзал.

В Вышгородском районе противник повредил 7 частных домов и газопровод низкого давления. Уничтожено три грузовых автомобиля.

В Бучанском районе поврежден частный дом и хозяйственные постройки. В Белоцерковском районе возник пожар складских помещений.

Всего на Киевщине в результате российской атаки пострадали три человека.

Какие последствия массированной атаки россиян на Украину 6 декабря?

  • Комбинированный удар России по Украине был прежде всего направлен по объектам энергетической инфраструктуры.
  • Враг поразил много объектов генерации ДТЭК и подстанций Укрэнерго.
  • В результате атаки в нескольких областях ввели аварийные отключения света. Графики почасовых ограничений тоже изменились. Часов со светом стало меньше.
  • Россия ударила по гражданским объектам в Днепре, уничтожив склады с марлей, бинтами и шинами. Вспыхнул масштабный пожар.