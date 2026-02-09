Терор "Шахедами" не припиняється: які області під загрозою
Росія увечері 9 лютого знову почала тероризувати Україну своїми ударними безпілотниками. Повітряні сили попереджають про небезпеку низку регіонів.
Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, подбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях. 24 Канал слідкує, де рухаються російські "Шахеди".
Де летять ворожі цілі?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
КАБи на Дніпропетровську, Запорізьку області! КАБи на Запоріжжя! КАБи на Запорізьку область! БпЛА на Запоріжжя! КАБи на Дніпропетровську, Запорізьку області! КАБи на Донеччину! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!
