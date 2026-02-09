К "Шахедам" добавилась угроза баллистики: в Киеве и ряде областей – тревога

Россия вечером 9 февраля снова начала терроризировать Украину своими ударными беспилотниками. Воздушные силы предупреждают об опасности ряд регионов.

Впоследствии к угрозе дронов добавилась также тревога из-за баллистики. Если в вашей области раздается воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытиях. 24 Канал следит, где движутся российские цели в небе.

Где летят вражеские цели?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте