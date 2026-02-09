Укр Рус
9 февраля, 18:36
Обновлено - 19:09, 9 февраля

К "Шахедам" добавилась угроза баллистики: в Киеве и ряде областей – тревога

София Рожик

Россия вечером 9 февраля снова начала терроризировать Украину своими ударными беспилотниками. Воздушные силы предупреждают об опасности ряд регионов.

Впоследствии к угрозе дронов добавилась также тревога из-за баллистики. Если в вашей области раздается воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытиях. 24 Канал следит, где движутся российские цели в небе.

Где летят вражеские цели?

 

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

 

19:08, 09 февраля

Вражеские БПЛА на севере Сумщины и Черниговщины!

19:04, 09 февраля

Угроза применения баллистического вооружения с севера!

18:18, 09 февраля

КАБы на Днепропетровскую, Запорожскую области!

18:15, 09 февраля

  • БпЛА на востоке Сумщины курсом на Белополье.
  • БпЛА на востоке Киевщины курсом на Березань.
  • БпЛА на севере Харьковщины курсом на Богодухов, Старый Салтов.
  • БпЛА на севере Запорожской области курсом на Запорожье, Камышеваху.
  • БпЛА на западе Днепропетровщины курсом на северо-запад.
18:14, 09 февраля

КАБы на Запорожье!

18:09, 09 февраля

КАБы на Запорожскую область!

18:01, 09 февраля

БпЛА на Запорожье!

17:49, 09 февраля

КАБы на Днепропетровскую, Запорожскую области!

17:44, 09 февраля

КАБы на Донетчину!

17:20, 09 февраля

Угроза применения баллистического вооружения с востока!

17:07, 09 февраля

  • БпЛА на севере Сумщины курсом на запад.
  • БпЛА на востоке Сумщины курсом на Сумы, Краснополье, Тростянец.
  • БпЛА в центре Черниговщины курсом на Нежин.
  • БпЛА на севере Харьковщины курсом на Харьков, Старый Салтов, Чугуев.
  • БпЛА на севере Запорожской области курсом на Запорожье, Камышеваху.
  • БпЛА на западе Днепропетровщины курсом на Желтые Воды.