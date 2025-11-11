Найбільший у Росії майданчик для запуску "Шахедів": який він має вигляд із супутника

Окупанти щодня тероризують Україну ударними безпілотниками. Ворог запускає свої дрони, як з Росії, так і із окупованих територій. Найбільший майданчик для пуску БпЛА розташований в Цимбуловій Орловської області.

Високоякісні супутникові знімки цієї пускової ділянки опублікували OSINT-спільноти "Стратегічна авіація рф" та "СЗ | Розвідка України", передає 24 Канал.

Дивіться також У російському Орську дрони атакували один із найбільших переробних заводів регіону

Який на вигляд найбільший майданчик для запуску дронів у Росії?

За даними аналітиків, у Цимбуловій розташовані щонайменше 93 гаражі та 15 ангарів для зберігання дронів. У деяких з них безпілотники вже були помічені.

За один день на цьому майданчику може перебувати до 500 дронів, з них щонайменше 175 зберігаються в гаражах. На полігоні є 8 стаціонарних пускових установок і 20 гаражів поруч із ними.

За оцінками спільнот, це найбільший пусковий майданчик: його площа понад 5 кілометрів квадратних, а довжина пускової дороги – понад 2,5 кілометра.

Який на вигляд пусковий майданчик у Цимбуловій / Фото з соцмережі

Що відомо про удар по базі зберігання і запуску "Шахедів" у Донецьку?