Влучання на майже 10 локаціях: як відпрацювала ППО по російських дронах

Уночі 28 грудня Росія знову запускала по Україні безпілотники різних типів. Протиповітряній обороні вдалось знищити більшість ворожих цілей.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Скільки цілей збито та чи є влучання?

Уночі 28 грудня Росія запустила по Україні 48 ударних БпЛА, зокрема типу Shahed та "Гербера". За даними Повітряних сил, близько 30 із них – "Шахеди".

Попередньо, станом на 08:30, протиповітряна оборона збила або подавила 30 російських БпЛА різних типів. Робота ППО відбувалась на півночі, півдні та сході країни, зазначили військові.

Зафіксовано влучання 18 БпЛА на 9 локаціях,

– повідомили в ПС ЗСУ,

Черговий повітряний напад росіян відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Ворог атакував з Росії, а саме з напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Також запускав дрони з Гвардійського і Чауди, що у тимчасово окупованому Криму.

Які наслідки нещодавніх обстрілів?