Влучання на майже 10 локаціях: як відпрацювала ППО по російських дронах
- Росія запустила по Україні 48 ударних безпілотників, з яких 30 збила або подавила українська ППО.
- Зафіксовано влучання 18 безпілотників на 9 локаціях.
Уночі 28 грудня Росія знову запускала по Україні безпілотники різних типів. Протиповітряній обороні вдалось знищити більшість ворожих цілей.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Скільки цілей збито та чи є влучання?
Уночі 28 грудня Росія запустила по Україні 48 ударних БпЛА, зокрема типу Shahed та "Гербера". За даними Повітряних сил, близько 30 із них – "Шахеди".
Попередньо, станом на 08:30, протиповітряна оборона збила або подавила 30 російських БпЛА різних типів. Робота ППО відбувалась на півночі, півдні та сході країни, зазначили військові.
Зафіксовано влучання 18 БпЛА на 9 локаціях,
– повідомили в ПС ЗСУ,
Черговий повітряний напад росіян відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Ворог атакував з Росії, а саме з напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Також запускав дрони з Гвардійського і Чауди, що у тимчасово окупованому Криму.
Які наслідки нещодавніх обстрілів?
Росія вдарила дронами по Одесі вночі 28 грудня. За даними ДСНС, внаслідок атаки сталось займання житлового будинку. Також пошкоджено будівлю навчального закладу.
Масована російська атака на Київ 27 грудня залишила понад 40% житлових будинків без опалення. Також була знеструмлена частина міста. Внаслідок обстрілу столиці загинула одна людина та постраждали ще понад 30.
Раніше повідомлялось, що Росія також атакувала енергооб'єкти, зокрема ТЕЦ та газові підприємства Групи "Нафтогаз".