Попадание на почти 10 локациях: как отработала ПВО по российским дронам

Ночью 28 декабря Россия снова запускала по Украине беспилотники различных типов. Противовоздушной обороне удалось уничтожить большинство вражеских целей.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Смотрите также Ударный БпЛА попал в крышу жилого дома в Одессе: вспыхнул пожар

Сколько целей сбито и есть ли попадания?

Ночью 28 декабря Россия запустила по Украине 48 ударных БПЛА, в частности типа Shahed и "Гербера". По данным Воздушных сил, около 30 из них – "Шахеды".

Предварительно, по состоянию на 08:30, противовоздушная оборона сбила или подавила 30 российских БПЛА различных типов. Работа ПВО происходила на севере, юге и востоке страны, отметили военные.

Зафиксировано попадание 18 БпЛА на 9 локациях,

– сообщили в ВС ВСУ,

Очередное воздушное нападение россиян отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Враг атаковал из России, а именно с направлений Орел, Курск, Приморско-Ахтарск. Также запускал дроны с Гвардейского и Чауды, что во временно оккупированном Крыму.

Какие последствия недавних обстрелов?