Зранку 26 серпня росіяни здійснили ракетний удар по Тростянцю на Сумщині. Постраждали житлові будинки, підприємство та водонапірна вежа.

Про наслідки ворожої атаки на Сумщину розповів міський голова Юрій Бова у коментарі ТРК "Тростянець", передає 24 Канал.

Дивіться також Ворог масовано атакував Сумщину: є поранені та масштабні руйнування

Які наслідки атаки на Тростянець?

Уранці 26 серпня російська армія вдарила по місту Тростянець у Сумській області. Ракета пошкодила підприємство та водонапірну вежу, яка забезпечувала водою кілька домівок і дошкільний заклад. Унаслідок руйнування сотні мешканців залишилися без водопостачання.

Крім того, ударом пошкоджені кілька житлових будинків. Попри руйнування, загиблих і поранених серед цивільних, на щастя, не зафіксовано.

Пошкоджено одне з підприємств нашої громади, складські приміщення, а також побиті вікна і дахи у 4 житлових будинках. Найбільше по цивільному фонду – розбита водонапірна вежа, як постачала воду у житловий сектор та дитячий садочок поруч,

– повідомив Юрій Бова.

За даними очільника міста, усі, в кого постраждали оселі, отримають допомогу впродовж дня.

Місцева влада закликає жителів дотримуватися інформаційної тиші та правил безпеки під час оголошення повітряної тривоги.

Що відомо про російський терор Сумщини?