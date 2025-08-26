Утром 26 августа россияне осуществили ракетный удар по Тростянцу в Сумской области. Пострадали жилые дома, предприятие и водонапорная башня.

О последствиях вражеской атаки на Сумщину рассказал городской голова Юрий Бова в комментарии ТРК "Тростянец", передает 24 Канал.

Смотрите также Враг массированно атаковал Сумскую область: есть раненые и масштабные разрушения

Какие последствия атаки на Тростянец?

Утром 26 августа российская армия ударила по городу Тростянец в Сумской области. Ракета повредила предприятие и водонапорную башню, которая обеспечивала водой несколько домов и дошкольное учреждение. В результате разрушения сотни жителей остались без водоснабжения.

Кроме того, ударом повреждены несколько жилых домов. Несмотря на разрушения, погибших и раненых среди гражданских, к счастью, не зафиксировано.

Повреждено одно из предприятий нашей общины, складские помещения, а также побиты окна и крыши в 4 жилых домах. Больше всего по гражданскому фонду – разбита водонапорная башня, как поставляла воду в жилой сектор и детский сад рядом,

– сообщил Юрий Бова.

По данным главы города, все, у кого пострадали дома, получат помощь в течение дня.

Местные власти призывают жителей соблюдать информационную тишину и правила безопасности во время объявления воздушной тревоги.

Что известно о российском терроре Сумщины?