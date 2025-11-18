Укр Рус
24 Канал Новини України Українські дрони вдарили по двох ТЕС на Донеччині: "Мадяр" показав відео
18 листопада, 15:48
2

Українські дрони вдарили по двох ТЕС на Донеччині: "Мадяр" показав відео

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • Українські дрони атакували дві теплові електростанції на окупованій частині Донецької області: Зуївську ТЕС та Старобешівську ТЕС.
  • Роберт Бровді "Мадяр" відзначив ефективність атаки, внаслідок чого частина Зугреса залишилася без електрики.

Сили безпілотних систем атакували дві теплові електростанції в окупованій частині Донецької області. Роберт Бровді "Мадяр" показав відео успішної атаки.

Про це пише 24 Канал із посиланням на "Мадяра". 

Дивіться також Дрони атакували Самару: під атакою міг бути НПЗ

Що відомо про атаку на донецькі ТЕС?

Командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України Роберт Бровді “Мадяр” розповів про уражені ТЕС на території окупованої Донеччини:

  • Зуївська ТЕС: (населений пункт Зугрес, Донецька область), потужність 1200 мегаватів. Виробнича потужність близько 5 мільярдів кіловатів електроенергії, що складає 1/3 потреби окупованої частини Донецької області.
  • Старобешівська ТЕС (Новий світ, Донецька обл.), потужність 2300 мегаватів, враховуючи завантаженість на половину.

Українські дрони атакували ТЕС на Донеччині: дивіться відео Сил безпілотних систем

 

 

 

"Мадяр" відзначив роботу "Птахів" 1-го окремого Центру Сил безпілотних систем.

Раніше повідомляли, що частина Зугреса залишилася без світла під час атаки дронів уночі 18 листопада.

Останні новини про роботу Сил безпілотних систем: що відомо?

  • Нагадаємо, що ЗСУ уразили Рязанський нафтопереробний завод, що виробляв бензини, дизель та авіаційне пальне.

  • Роберт Бровді "Мадяр" уточнив, що Рязанський НПЗ "подзьобали Птахи СБС у ніч на 15 листопада 2025 року". Він додав, що бензин послідовно стає дефіцитною рідиною на території країни-агресорки, а газ та нафта – такими, що швидко горять.

  • Крім того, українські військові уразили 5 російських підстанцій у Липецькій області загальною потужністю 5066 мегавольт-ампер. операцію здійснили "Птахи" 1-го окремого Центру Сил безпілотних систем.