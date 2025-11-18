Українські дрони вдарили по двох ТЕС на Донеччині: "Мадяр" показав відео
- Українські дрони атакували дві теплові електростанції на окупованій частині Донецької області: Зуївську ТЕС та Старобешівську ТЕС.
- Роберт Бровді "Мадяр" відзначив ефективність атаки, внаслідок чого частина Зугреса залишилася без електрики.
Сили безпілотних систем атакували дві теплові електростанції в окупованій частині Донецької області. Роберт Бровді "Мадяр" показав відео успішної атаки.
Про це пише 24 Канал із посиланням на "Мадяра".
Що відомо про атаку на донецькі ТЕС?
Командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України Роберт Бровді “Мадяр” розповів про уражені ТЕС на території окупованої Донеччини:
- Зуївська ТЕС: (населений пункт Зугрес, Донецька область), потужність 1200 мегаватів. Виробнича потужність близько 5 мільярдів кіловатів електроенергії, що складає 1/3 потреби окупованої частини Донецької області.
- Старобешівська ТЕС (Новий світ, Донецька обл.), потужність 2300 мегаватів, враховуючи завантаженість на половину.
Українські дрони атакували ТЕС на Донеччині: дивіться відео Сил безпілотних систем
"Мадяр" відзначив роботу "Птахів" 1-го окремого Центру Сил безпілотних систем.
Раніше повідомляли, що частина Зугреса залишилася без світла під час атаки дронів уночі 18 листопада.
Останні новини про роботу Сил безпілотних систем: що відомо?
Нагадаємо, що ЗСУ уразили Рязанський нафтопереробний завод, що виробляв бензини, дизель та авіаційне пальне.
Роберт Бровді "Мадяр" уточнив, що Рязанський НПЗ "подзьобали Птахи СБС у ніч на 15 листопада 2025 року". Він додав, що бензин послідовно стає дефіцитною рідиною на території країни-агресорки, а газ та нафта – такими, що швидко горять.
Крім того, українські військові уразили 5 російських підстанцій у Липецькій області загальною потужністю 5066 мегавольт-ампер. операцію здійснили "Птахи" 1-го окремого Центру Сил безпілотних систем.