Грає з вогнем: у Британії пояснили, чому Росія атакує порти на Дунаї іранськими дронами

Росія завдає ударів по дунайським портам "Шахедами". У британській розвідці припускають, що вона використовує саме іранські безпілотники, щоб зменшити ризик ескалації з НАТО.

З тих пір, як Росія офіційно оголосила про свій вихід із зернової угоди, вона почала активно атакувати українські порти та сховища з зерновими. Останніми тижнями вона все частіше б’є саме по українських портах на Дунаї, використовуючи для цього безпілотники іранського виробництва. У британській розвідці пояснили таку поведінку окупантів готовністю ризикувати і водночас страхом розлютити НАТО.

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Росія "ходить по лезу"

Намагаючись знищити українську портову інфраструктуру, Росія вже кілька разів пройшла по лезу. Це сталося спочатку 24 липня, коли український порт "Рені" на Дунаї зазнав масованої атаки російських дронів. Удар відбувся за 200 кілометрів від Румунії, країни-члена НАТО. Тоді росіяни обмежилися рішучою критикою своїх дій від румунського лідера Клауса Йоганніса.

2 серпня удари по українських портах Дунаю повторилися, зокрема постраждав порт Ізмаїл, який теж розташований поблизу румунського кордону. Цього разу навіть виникла загроза падіння уламків збитого російського безпілотника на території Румунії, однак ця інформація не підтвердилася. І знову у бік Росії пролунало попередження.

У британській розвідці зазначають, що Путін атакує саме дунайські порти не просто так. Почастішання ударів поблизу кордону НАТО свідчить про те, що Росія готова ризикнути і "пограти з вогнем".

Водночас ці атаки переслідують і цілком практичну мету – нашкодити Україні, тобто змусити міжнародних партнерів шукати інші шляхи для здійснення торгівлі, в обхід "небезпечних" українських портів.

Страх сполохати великого звіра

У Міноборони Британії звертають увагу, що для атак на дунайські порти Росія використовує саме безпілотники іранського виробництва і уникає ударів ракетами.

І це теж має свій підтекст.

Насправді, росіяни бояться значної ескалації конфлікту з НАТО.

Іранські "Шахеди" більш точні порівняно з російськими крилатими ракетами, а отже, ймовірність "серйознішого" зальоту не туди нижча. Також дрони мають набагато менші боєголовки, ніж крилаті ракети, і відповідно наслідки від їх ударів також будуть менш значущі, ніж від ракетних.

Росія, зернова угода і українські порти